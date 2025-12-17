Parigi: performance negativa per Capgemini

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che passa di mano con un calo del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 146,4 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 143,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 142,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)