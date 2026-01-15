Milano 9:55
45.816 +0,37%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:55
10.190 +0,06%
25.270 -0,06%

Piazza Affari: performance negativa per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per D'Amico
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che presenta una flessione del 2,48%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di D'Amico più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,768 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,658. L'equilibrata forza rialzista di D'Amico è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,878.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
