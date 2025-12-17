Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che avanza bene del 2,00%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 22,62 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 22,29. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 22,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)