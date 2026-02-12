Milano 10:16
46.847 +0,72%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:16
10.516 +0,42%
Francoforte 10:16
25.173 +1,28%

Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,03%, rispetto a +0,56% del principale indice della Borsa di Milano).


La tendenza di breve del produttore di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```