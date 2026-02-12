Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, in guadagno dell'1,94% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,03%, rispetto a +0,56% del principale indice della Borsa di Milano
).
La tendenza di breve del produttore di chip
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)