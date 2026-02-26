Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,43%, rispetto a +1,93% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, il produttore di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)