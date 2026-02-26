Milano 13:49
47.288 +0,25%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:49
10.827 +0,19%
Francoforte 13:49
25.280 +0,41%

Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda italo-francese di semiconduttori, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,13%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che STMicroelectronics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,43%, rispetto a +1,93% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
