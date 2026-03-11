Milano 14:43
d’Amico International Shipping, esercitate opzioni per due nuove navi "Eco"

(Teleborsa) - d’Amico International Shipping, azienda attiva a livello internazionale nel trasporto marittimo di prodotti petroliferi, ha annunciato che la propria controllata operativa d’Amico Tankers ha esercitato le opzioni di acquisto per due ulteriori navi cisterna ‘Medium Range 2’ (MR2) da 50.000 tonnellate di portata lorda.

L’operazione si inserisce nel quadro del contratto siglato a gennaio 2026 con il cantiere cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding. Le due nuove unità saranno acquistate al prezzo di 45,4 milioni di dollari ciascuna, con consegne previste rispettivamente per agosto e ottobre 2029. Grazie all’esercizio anticipato, la Società ha ottenuto opzioni per altre due navi MR2 gemelle da esercitare entro il 31 marzo 2026.

Le nuove imbarcazioni sono caratterizzate da un design ad altissima efficienza: consumeranno circa il 17% in meno rispetto alle attuali navi "eco-design" già in servizio. Con questo nuovo ordine, l'orderbook totale di DIS sale a 10 navi (quattro LR1, due MR1 e quattro MR2), con consegne distribuite tra il 2027 e il 2029.
