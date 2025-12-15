Philips, accordo per l'acquisto di SpectraWAVE azienda innovativa nell'imaging vascolare

Royal Philips

(Teleborsa) -ha annunciato lunedì di aver stipulato un, azienda innovativa nell'(EVI) delle arterie coronarie, nelle valutazioni fisiologiche basate sull'angiografia e nell'uso dell'Le tecnologie di imaging intravascolare e di valutazione fisiologica di SpectraWAVE forniscono, la forma più frequente di malattia cardiaca, che colpisce oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo.SpectraWAVE, con sede a Bedford, Massachusetts, è stata fondata nel 2017 e attualmente impiega oltre 70 persone."La nostra leadership globale nella terapia guidata dalle immagini è guidata da una profonda collaborazione clinica, unita alle nostre più recenti conoscenze tecnologiche in ambito hardware, software e intelligenza artificiale, per innovare le procedure di intervento e ottenere un impatto migliore e maggiore sui pazienti. Il nostro portfolio di livello mondiale integra sistemi e dispositivi interventistici in un'unica piattaforma, Azurion, al servizio dei pazienti di tutto il mondo", ha affermato, che ha aggiunto"Stiamo raddoppiando l'impegno nella terapia guidata dalle immagini e ampliando il nostro portfolio nel segmento degli interventi coronarici con l'aggiunta delle innovazioni basate sull'intelligenza artificiale di SpectraWAVE nell'imaging intravascolare ad alta definizione e nella valutazione fisiologica basata sull'angiografia, consentendoci di offrire un'assistenza migliore a più persone".dell'accordo