Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Giornata pressoché debole per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 13.028,6.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13.094,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.925,2. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.263,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
