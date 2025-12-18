Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Giornata pressoché debole per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 13.028,6.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13.094,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12.925,2. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.263,7.
