Milano 16:23
44.316 +0,49%
Nasdaq 16:23
25.017 +1,50%
Dow Jones 16:23
48.192 +0,64%
Londra 16:23
9.808 +0,34%
Francoforte 16:23
24.098 +0,57%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,38% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 44.268,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,38% alle 16:00
Milano segna un modesto +0,38% alle 16:00 e allunga timidamente il passo a 44.268,39 punti.
Condividi
```