Milano 17-dic
44.099 +0,25%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 +0,92%
Francoforte 17-dic
23.961 -0,48%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,02% alle 03:50

Il Nikkei 225 si muove a 49.006,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,02% alle 03:50
Tokyo, in perdita dell'1,02% alle 03:50, tratta in ribasso a 49.006,89 punti.
Condividi
```