Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 22:00
25.019 +1,51%
Dow Jones 22:01
47.952 +0,14%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (+0,14%)

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 47.951,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Dow Jones (+0,14%)
Chiude sulla parità l'indice dei giganti americani, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 47.951,85 punti.
Condividi
```