Milano
2-feb
46.005
+1,05%
Nasdaq
2-feb
25.739
+0,73%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
2-feb
10.342
+1,15%
Francoforte
2-feb
24.798
0,00%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 05.46
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,20%
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,20%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.830,23 punti
In breve
,
Finanza
03 febbraio 2026 - 05.20
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,20% e chiude a 26.830,23 punti.
