Banco BPM, utile 2025 oltre la guidance e vicino al target 2027

Banco Bpm

(Teleborsa) -ha archiviato il 2025 con undi 2,08 miliardi, "superiore alla guidance e gia' vicino al target di piano 2027". Lo si legge in una nota della ex Popolare di Milano.Nel corso del 2025, Banco Bpm ha registratoper 5,95 miliardi, dato in crescita del 2,5% rispetto al 2024 nonostante il calo del 9,1% delfermo a 3,1 miliardi (contro 3,4 mld dell'anno precedente) "per effetto - spiega il gruppo - della contrazione dello spread commerciale, conseguente alla dinamica dei tassi di interesse". Valori compensati dalla crescita delle, balzate del 21,4% da 2 a 2,49 miliardi di euro nel periodo di riferimento. Glisono stati pari a 2,7 miliardi, in crescita del 3,1%."Significativa" la crescita delle, pari a 28,3 miliardi a fine dicembre, +33% in un anno; con il 73% dei prestiti concentrato nel Nord Italia. Ilnetto è all'1,22%, mentre ilè al 13,76%.A fine dicembre 2025 Banco Bpm registra unapari a 137,2 miliardi, in crescita del 3,9% rispetto a fine dicembre 2024. Lada clientela (depositi e conti correnti) si attesta a 105,1 miliardi: +4,8% rispetto a fine dicembre 2024. Lada clientela è di 286 miliardi: 126,1 miliardi senza considerare l'apporto del Gruppo Anima (su basi omogenee: +8,6% rispetto al 31 dicembre 2024). Di questo totale, 228 miliardi è raccolto per attività di r, 69,8 miliardi senza considerare l'apporto del Gruppo Anima (su basi omogenee: +5,5% rispetto al 31 dicembre 2024). Ilsi attesta a 58 miliardi, 56,4 miliardi senza considerare l'apporto del Gruppo Anima (su basi omogenee: +12,6% rispetto al 31 dicembre 2024). Gliverso la clientela sono pari a 99,7 miliardi: stabili rispetto al 31 dicembre 2024 (di cui crediti in bonis +0,4% e crediti deteriorati -23,1%).Banco Bpm per l'stima di poter ", contribuendo così a mitigare l'impatto delle modifiche alla normativa fiscale incluse nella legge di bilancio 2026". "Tale proiezione, unita alla significativa capacità di generazione organica di capitale dimostrata dal gruppo, permette quindi di confermare gli obiettivi di distribuzione delineati dal management, nonostante gli headwinds fiscali e gli oneri sistemici", si legge nel documento.Il board proporrà ai soci unda 1 euro per azione, tra i 46 centesimi di anticipo staccati a novembre e 54 centesimi attesi in pagamento il 22 aprile, per un payout ratio dell'80%. La remunerazione totale è di 1,5 miliardi, tra i 691,6 milioni di anticipo e i 818,2 milioni di saldo.