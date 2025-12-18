New York: in acquisto Micron Technology

produttore di microchip

Nasdaq 100

Micron Technology

indice dei titoli tecnologici USA

Micron Technology

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 13,93%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,57%, rispetto a -3,07% dell').Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 252,2 USD con prima area di resistenza vista a 262,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 247,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)