New York: in acquisto Micron Technology

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip
, che scambia con una performance decisamente positiva del 13,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,57%, rispetto a -3,07% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di breve periodo di Micron Technology
evidenzia un declino dei corsi verso area 252,2 USD con prima area di resistenza vista a 262,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 247,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)