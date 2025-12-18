Milano 16:26
New York: in acquisto Micron Technology

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di microchip, che scambia con una performance decisamente positiva del 13,93%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,57%, rispetto a -3,07% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di breve periodo di Micron Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 252,2 USD con prima area di resistenza vista a 262,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 247,4.

