New York: scambi in forte rialzo per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

S&P-500

Western Digital

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,16%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 182,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 175,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 171,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)