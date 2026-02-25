Piazza Affari in rimonta con le altre Borse europee, focus su conti

(Teleborsa) - Piazza Affari rimbalza assieme alle altre Borse europee,
che traggono vantaggio dal rimbalzo di Wall Streeìt
e dalla chiusura record di Tokyo e delle altre borse asiatiche
. Il recupero dele sentiment è motivato da qualche ricopertura nel settore software e dalla rimonta die titoli legati all'AI, in vista dei conti di Nvidia
.
I conti 2025
restano sotto i riflettori
in Europa e in Italia, dove stanno arrivando i numeri di alcune Blue-Chips fra cui TIM
, Leonardo
, Eni
e Poste Italiane
.
Il discorso di Trump sullo Statro dell'Unione
, la scorsa notte, si è incentrato sull'importanza dei dazi
, contro la decisione "sbagliata" della Corte Suprema di dichiararli illegali, e sulla necessità di difendersi da una guerra nucleare dell'Iran
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.189,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 65,87 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,31%. Tra gli indici di Eurolandia
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,26%, Londra
avanza dello 0,92%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,43%.
Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,78% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.723 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,37%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,13%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Fineco
, mostrando un incremento del 2,61%.
Denaro su Nexi
, che registra un rialzo del 2,02%.
Bilancio decisamente positivo per Mediobanca
, che vanta un progresso del 2,02%.
Buona performance per Saipem
, che cresce dell'1,87%.
Le più forti vendite, invece, si riversano su TIM
, che prosegue le contrattazioni a -2,18%, nonostante l'annuncio di risultati positivi ed il via libera ad un buyback da 400 milioni ed al raggruppamento delle azioni ordinarie da 1 a 10. Campari
scende dell'1,91%.
Tentenna Tenaris
, che cede lo 0,92%.
Debole STMicroelectronics
, che registra una flessione dello 0,64%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Danieli
(+2,35%), BFF Bank
(+1,97%), Fiera Milano
(+1,54%) e Ascopiave
(+1,46%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zignago Vetro
, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.
Si muove sotto la parità Safilo
, evidenziando un decremento dell'1,19%.
Contrazione moderata per Avio
, che soffre un calo dello 0,95%.
Sottotono Pirelli
che mostra una limatura dello 0,75%.