Piazza Affari in rimonta con le altre Borse europee, focus su conti

Nvidia

TIM

Leonardo

Eni

Poste Italiane

euro / dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Fineco

Nexi

Mediobanca

Saipem

TIM

Campari

Tenaris

STMicroelectronics

Danieli

BFF Bank

Fiera Milano

Ascopiave

Zignago Vetro

Safilo

Avio

Pirelli

(Teleborsa) -che traggono vantaggio dal rimbalzo die dalla chiusura record di. Il recupero dele sentiment è motivato da qualche ricopertura nel settore software e dalla rimonta die titoli legati all'AI, in vista deirestanoin Europa e in Italia, dove stanno arrivando i numeri di alcune Blue-Chips fra cuiIl, la scorsa notte, si è incentrato sull'importanza dei, contro la decisione "sbagliata" della Corte Suprema di dichiararli illegali, e sulla necessità di difendersi da unaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.189,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 65,87 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,31%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,26%,avanza dello 0,92%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,43%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,78% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,75% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.723 punti. Guadagni frazionali per il(+0,37%); consolida i livelli della vigilia il(+0,13%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,61%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,02%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,02%.Buona performance per, che cresce dell'1,87%.Le più forti vendite, invece, si riversano su, che prosegue le contrattazioni a -2,18%, nonostante l'annuncio di risultati positivi ed il via libera ad un buyback da 400 milioni ed al raggruppamento delle azioni ordinarie da 1 a 10.scende dell'1,91%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Debole, che registra una flessione dello 0,64%.di Milano,(+2,35%),(+1,97%),(+1,54%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,19%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.