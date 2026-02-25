Eventi e scadenze del 25 febbraio 2026

(Teleborsa) -
Mercoledì 25/02/2026 Appuntamenti
: Milano Fashion Week Women 2026
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27 (da martedì 24/02/2026 a lunedì 02/03/2026) BCE
- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale) PwC Credit Conference 2026
- Francoforte - La conferenza di PwC dal titolo "Inspiring Credit Risk: New Season, New Spirit - Shaping the Future of Credit Risk Management" rappresenta un appuntamento chiave per i professionisti del credit risk management in Europa. L'evento esplora AI, automazione, piani scenari-based e gestione NPL attraverso keynote, panel con regolatori EBA e manager senior
11:00 - Cerimonia di inaugurazione Anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura
- La cerimonia di inaugurazione dell'Anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura si terrà presso la sede di Castel Capuano a Napoli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento darà il via ufficiale alle attività formative per i magistrati
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizioni Valensise
- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presso l'aula del VI piano di Palazzo San Macuto svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Datrix
- CDA: Preconsuntivo Bilancio ENI
- Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione - CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2025 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (terza tranche) Nvidia
- Risultati di periodo: 4th Quarter FY26 Financial Results Pirelli
- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025 Poste Italiane
- CDA: Approvazione dei risultati preliminari di Gruppo relativi all’esercizio 2025 Prysmian
- CDA: Relazione Annuale Integrata 2025 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)
11:00 - Telecom Italia
- Appuntamento: Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY 2025 e aggiornamento del piano industriale. Partecipano l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso
12:30 - Saipem
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preconsuntivi consolidati 2025 con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini
15:30 - Leonardo
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preliminari 2025(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))