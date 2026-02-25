Eventi e scadenze del 25 febbraio 2026

Mercoledì 25/02/2026

Datrix

ENI

Nvidia

Pirelli

Poste Italiane

Prysmian

Telecom Italia

Saipem

Leonardo

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)- Francoforte - La conferenza di PwC dal titolo "Inspiring Credit Risk: New Season, New Spirit - Shaping the Future of Credit Risk Management" rappresenta un appuntamento chiave per i professionisti del credit risk management in Europa. L'evento esplora AI, automazione, piani scenari-based e gestione NPL attraverso keynote, panel con regolatori EBA e manager senior11:00 -- La cerimonia di inaugurazione dell'Anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura si terrà presso la sede di Castel Capuano a Napoli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento darà il via ufficiale alle attività formative per i magistrati14:00 -- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presso l'aula del VI piano di Palazzo San Macuto svolge l'audizione del direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise- Asta BOT- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione - CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2025 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (terza tranche)- Risultati di periodo: 4th Quarter FY26 Financial Results- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025- CDA: Approvazione dei risultati preliminari di Gruppo relativi all’esercizio 2025- CDA: Relazione Annuale Integrata 2025 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)11:00 -- Appuntamento: Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY 2025 e aggiornamento del piano industriale. Partecipano l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso12:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preconsuntivi consolidati 2025 con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini15:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preliminari 2025