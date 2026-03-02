In rosso Milano e le altre Borse europee, pesa crisi in Medio Oriente

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso
, assieme agli altri Eurolistini, con gli investitori che guardano agli impatti sulla crescita globale e sul commercio internazionale con la chiusura dello stretto di Hormus in scia alla crisi in Medio Oriente con l'attacco congiunto di USA e Israele all'Iran. Lo stretto collega il Golfo Persico al Mare Arabico, fungendo da corridoio obbligatorio per gran parte del petrolio e gas naturale liquefatto (GNL) mondiale.
Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,23%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 7,24%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +63 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,30%. Tra i listini europei
seduta negativa per Francoforte
, che scende dell'1,70%, seduta negativa per Londra
, che mostra una perdita dello 0,81%, e sensibili perdite per Parigi
, in calo dell'1,55%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno l'1,66%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 49.066 punti, in forte calo dell'1,69%.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza i titoli della difesa Leonardo
(+4,30%) e Fincantieri
(+3,95%), mentre ENI
(+2,56%) e Italgas
(+1,92%) salgono in scia agli elevati prezzi dell'energia.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -4,37%.
Sotto pressione Saipem
, che accusa un calo del 3,72%.
Scivola Brunello Cucinelli
, con un netto svantaggio del 3,67%.
In rosso Mediobanca
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,49%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, D'Amico
(+2,75%), Avio
(+2,55%), Anima Holding
(+1,38%) e Ascopiave
(+0,77%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -6,45%.
In apnea Sanlorenzo
, che arretra del 4,80%.
Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende del 3,56%.