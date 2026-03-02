In rosso Milano e le altre Borse europee, pesa crisi in Medio Oriente

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, con gli investitori che guardano agli impatti sulla crescita globale e sul commercio internazionale con la chiusura dello stretto di Hormus in scia alla crisi in Medio Oriente con l'attacco congiunto di USA e Israele all'Iran. Lo stretto collega il Golfo Persico al Mare Arabico, fungendo da corridoio obbligatorio per gran parte del petrolio e gas naturale liquefatto (GNL) mondiale.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,23%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 7,24%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +63 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,30%.seduta negativa per, che scende dell'1,70%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,81%, e sensibili perdite per, in calo dell'1,55%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,66%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 49.066 punti, in forte calo dell'1,69%.Tra idi Milano, in evidenza i titoli della difesa(+4,30%) e(+3,95%), mentre(+2,56%) e(+1,92%) salgono in scia agli elevati prezzi dell'energia.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,37%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,72%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,49%.di Milano,(+2,75%),(+2,55%),(+1,38%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,45%.In apnea, che arretra del 4,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,56%.