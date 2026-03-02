Milano 12:37
46.446 -1,62%
Nasdaq 27-feb
24.960 0,00%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 12:37
10.809 -0,93%
Francoforte 12:37
24.822 -1,83%

In rosso Milano e le altre Borse europee, pesa crisi in Medio Oriente

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini, con gli investitori che guardano agli impatti sulla crescita globale e sul commercio internazionale con la chiusura dello stretto di Hormus in scia alla crisi in Medio Oriente con l'attacco congiunto di USA e Israele all'Iran. Lo stretto collega il Golfo Persico al Mare Arabico, fungendo da corridoio obbligatorio per gran parte del petrolio e gas naturale liquefatto (GNL) mondiale.

Sul mercato valutario, poco mosso l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,23%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 7,24%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +63 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,30%.

Tra i listini europei seduta negativa per Francoforte, che scende dell'1,70%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,81%, e sensibili perdite per Parigi, in calo dell'1,55%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno l'1,66%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 49.066 punti, in forte calo dell'1,69%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza i titoli della difesa Leonardo (+4,30%) e Fincantieri (+3,95%), mentre ENI (+2,56%) e Italgas (+1,92%) salgono in scia agli elevati prezzi dell'energia.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -4,37%.

Sotto pressione Saipem, che accusa un calo del 3,72%.

Scivola Brunello Cucinelli, con un netto svantaggio del 3,67%.

In rosso Mediobanca, che evidenzia un deciso ribasso del 3,49%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+2,75%), Avio (+2,55%), Anima Holding (+1,38%) e Ascopiave (+0,77%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank, che continua la seduta con -6,45%.

In apnea Sanlorenzo, che arretra del 4,80%.

Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende del 3,56%.
