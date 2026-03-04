Milano 11:37
Italia, PIL (YoY) nel quarto trimestre

Italia, PIL (YoY) nel quarto trimestre
Italia, PIL nel quarto trimestre su base annuale (YoY) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).

