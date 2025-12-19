Milano 18-dic
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.721,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.827,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.668,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
