Antares Vision, a Lazard il mandato di advisor finanziario per l'OPA

(Teleborsa) - Antares Vision
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha sottoscritto con Lazard un mandato per lo svolgimento del ruolo di advisor finanziario
in relazione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria che verrà promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies.
Gli amministratori indipendenti
hanno selezionato Lazard quale advisor finanziario indipendente a supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere in relazione all'offerta e alla congruità del corrispettivo. In aggiunta, il CdA, si avvarrà della fairness opinion che sarà rilasciata dall'advisor finanziario indipendente designato dagli amministratori indipendenti.