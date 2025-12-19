Antares Vision, a Lazard il mandato di advisor finanziario per l'OPA

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, hain relazione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria che verrà promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies.Glihanno selezionato Lazard quale advisor finanziario indipendente a supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere in relazione all'offerta e alla congruità del corrispettivo. In aggiunta, il CdA, si avvarrà della fairness opinion che sarà rilasciata dall'advisor finanziario indipendente designato dagli amministratori indipendenti.