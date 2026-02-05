Milano 4-feb
Antares Vision, OPA al via il 16 febbraio dopo ok Consob a documento d'offerta
(Teleborsa) - CONSOB ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies su Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti.

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 16 febbraio 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 6 marzo 2026 (estremi inclusi).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 13 marzo 2026, salvo proroghe, l’offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito un corrispettivo pari a 5,00 euro (cum dividend) per ciascuna azione ordinaria portata in adesione.
