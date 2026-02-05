Antares Vision, OPA al via il 16 febbraio dopo ok Consob a documento d'offerta

Antares Vision

(Teleborsa) -relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti.Il, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del2026 (estremi inclusi).Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 13 marzo 2026, salvo proroghe, l’offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito un(cum dividend) per ciascuna azione ordinaria portata in adesione.