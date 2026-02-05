Antares Vision, OPA al via il 16 febbraio dopo ok Consob a documento d'offerta

(Teleborsa) - CONSOB ha approvato il documento di offerta
relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies su Antares Vision
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti.
Il periodo di adesione
, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 16 febbraio
2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 6 marzo
2026 (estremi inclusi).
Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 13 marzo 2026, salvo proroghe, l’offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito un corrispettivo pari a 5,00 euro
(cum dividend) per ciascuna azione ordinaria portata in adesione.