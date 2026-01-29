Dirigenti pubblici senza concorso, le nuove regole

(Teleborsa) - Semaforo verde della Camera dei deputati alroposto dal ministro per la Pubblica amministrazione,Il provvedimento, spiega il ministro, "segna una tappa fondamentale nel percorso di modernizzazione del settore pubblico, puntando a superare una logica burocratica per approdare a una per obiettivi al fine di offrire servizi sempre più efficienti agli utenti, cittadini e imprese". Il punto di partenza è il rinnovamento dell'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance., spiega Zangrillo, è di costruire una Pubblica amministrazione capace di attrarre e trattenere talenti. Non si tratta solo di introdurre nuove regole, ma di innescare un cambiamento culturale che valorizzi il merito e renda le amministrazioni più dinamiche e pronte ad affrontare le sfide attuali". Vengono rivisti modalità, tempi di assegnazione degli obiettivi e la loro misurabilità. In questo modo il trattamento retributivo, legato alla performance, deve essere strettamente correlato in termini percentuali alla valutazione conseguita.Per fare spazio alil 30% dei posti sarà accessibile tramite una selezione riservata a chi ha maturato almeno 5 anni nell'area funzionari o 2 nell'area delle elevate qualificazioni. Tale canale si affianca al corso-concorso SNA (50% dei posti) e ai concorsi banditi da ciascuna amministrazione (20% dei posti). Per l'accesso alla dirigenza di prima fascia, è riservato il 50% delle posizioni.Per assicurare la massima trasparenza, spiega il ministero