Holcim investe nella norvegese Capsol per ampliare tecnologia di cattura del carbonio

(Teleborsa) -, colosso svizzero dei materiali da costruzione, ha, società norvegese quotata in borsa specializzata in tecnologie di cattura del carbonio.Ildi Capsol offre un'efficienza superiore grazie a un solvente a base di carbonato di potassio caldo (HPC) collaudato e sicuro, si legge in una nota. La tecnologia HPC è un processo di assorbimento chimico maturo ed efficiente dal punto di vista energetico, utilizzato per rimuovere la CO2 dai flussi gassosi, ampiamente applicabile nella cattura del carbonio post-combustione. Holcim mira ad applicare la tecnologia di Capsol per far progredire ulteriormente il suo percorso di decarbonizzazione e promuovere una crescita redditizia."Combinando l'esperienza di Holcim nella produzione di cemento e nella cattura del carbonio in loco con la tecnologia sicura ed efficiente di Capsol, disponiamo di un'ulteriore leva per promuovere la decarbonizzazione e promuovere una crescita redditizia - ha commentato- Grazie a questo investimento strategico, siamo un passo più vicini alla produzione di cemento su larga scala a emissioni prossime allo zero, per soddisfare la crescente domanda dei clienti".Capsol Technologies ha precisato che ilriguarda un numero compreso tra 6.330.764 e 8.653.846 nuove azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di 0,50 NOK, per raccogliere un ricavo lordo di circa 33-45 milioni di NOK. Il prezzo di sottoscrizione è fissato a 5,20 NOK per azione.