Milano 26-gen
44.950 0,00%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 0,00%
Francoforte 26-gen
24.933 0,00%

Holcim investe nella norvegese Capsol per ampliare tecnologia di cattura del carbonio

Finanza, Sostenibilità
Holcim investe nella norvegese Capsol per ampliare tecnologia di cattura del carbonio
(Teleborsa) - Holcim, colosso svizzero dei materiali da costruzione, ha investito in Capsol Technologies, società norvegese quotata in borsa specializzata in tecnologie di cattura del carbonio.

Il sistema di cattura del carbonio post-combustione e recupero del calore di Capsol offre un'efficienza superiore grazie a un solvente a base di carbonato di potassio caldo (HPC) collaudato e sicuro, si legge in una nota. La tecnologia HPC è un processo di assorbimento chimico maturo ed efficiente dal punto di vista energetico, utilizzato per rimuovere la CO2 dai flussi gassosi, ampiamente applicabile nella cattura del carbonio post-combustione. Holcim mira ad applicare la tecnologia di Capsol per far progredire ulteriormente il suo percorso di decarbonizzazione e promuovere una crescita redditizia.

"Combinando l'esperienza di Holcim nella produzione di cemento e nella cattura del carbonio in loco con la tecnologia sicura ed efficiente di Capsol, disponiamo di un'ulteriore leva per promuovere la decarbonizzazione e promuovere una crescita redditizia - ha commentato Ram Muthu, Responsabile dell'Eccellenza Operativa di Holcim - Grazie a questo investimento strategico, siamo un passo più vicini alla produzione di cemento su larga scala a emissioni prossime allo zero, per soddisfare la crescente domanda dei clienti".

Capsol Technologies ha precisato che il private placement riguarda un numero compreso tra 6.330.764 e 8.653.846 nuove azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di 0,50 NOK, per raccogliere un ricavo lordo di circa 33-45 milioni di NOK. Il prezzo di sottoscrizione è fissato a 5,20 NOK per azione.
Condividi
```