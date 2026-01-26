Fondimpresa chiude il 2025 con un nuovo record: superata soglia dei 500 mln di euro





(Teleborsa) -chiude il 2025 con risultati senza precedenti, registrando un incremento delnei versamenti delle imprese aderenti rispetto al 2024 e raggiungendo la cifra record di. L’ente costituito dae dai sindacatiper il finanziamento della formazione continua in Italia fa il punto in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma nella sede di Fondimpresa e porta i risultati di un trend di crescita costante e di una fiducia sempre maggiore da parte delle aziende nel sistema di formazione continua.“Superare la soglia dei 500 milioni di euro è un traguardo che ci riempie di orgoglio e che dimostra quanto le aziende italiane credano nell’importanza della formazione per affrontare le sfide del mercato globale - ha dichiarato, Presidente di Fondimpresa - Un risultato che ci sprona ad investire in progetti audaci ed innovativi ed a supportare sempre più lavoratori e imprese nel loro percorso di crescita”Secondo quanto è emerso durante l’incontro si parla diaderenti e didi lavoratori coinvolti. La crescita dei versamenti rappresenta un segnale positivo per il futuro della formazione professionale in Italia, confermando il ruolo centrale di Fondimpresa nel supportare lo sviluppo delle competenze e la competitività delle imprese.“Registriamo con soddisfazione il ruolo sempre più rilevante di Fondimpresa come punto di riferimento per la formazione e ricollocazione di lavoratori di fronte alle sfide poste dalla triplice transizione: digitale, ambientale e demografica”, ha sottolineato il Vicepresidente di Fondimpresa,Dal 2007 al 2026, Fondimpresa ha investito più didi euro per la formazione dei lavoratori. Solo nel 2025, sono stati erogatidi euro, con un focus su competenze trasversali, innovazione e politiche attive per il lavoro. Il 2025 segna, inoltre, un nuovo record: oltre 110 mila aziende e 4,78 milioni di lavoratori hanno beneficiato dei piani formativi. Tra questi, 3.399 aziende e 260 mila lavoratori hanno partecipato per la prima volta, dimostrando un crescente interesse per la formazione come leva strategica per la competitività.