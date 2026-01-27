TLC, Di Raimondo (ASSTEL): "Sostenere lo sviluppo dell'ecosistema delle TLC e la crescita digitale dell'Italia"

(Teleborsa) - Rafforzare la sinergia tra il mondo della formazione professionale e quello delle imprese, promuovere percorsi di alta qualificazione tecnica e favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro delle telecomunicazioni. È questo l'obiettivo dellnata dallacostituito da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Il progetto, presentato oggi a Palazzo Valentini, si inserisce nelvolto a colmare il gap di competenze tecniche nel settore delle telecomunicazioni – oltre il 60% delle aziende fatica a trovare personale con competenze tecniche adeguate - attraverso la promozione di attività formative finalizzate al futuro inserimento professionale nella filiera delle Telecomunicazioni.si rivolge ai giovani che intendono intraprendere un percorso professionalizzante orientato all'inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi, che si svolgeranno presso ilsi collocano nell'ambito di un modello di formazione integrata che valorizza il sistema duale e il coinvolgimento diretto delle imprese della filiera, favorendo l'acquisizione di competenze operative in contesti reali di lavoro e rispondendo alle esigenze di un settore in continua evoluzione tecnologica."La nostra stella polare – ha dichiarato– devono essere i giovani. Per gestire e non subire transizione digitale, serve un salto di qualità nelle capacità e nelle competenze, soprattutto quelle STEM, con un forte investimento in percorsi integrati tra mondo produttivo e sistema educativo. Bisogna valorizzare la qualità, e dobbiamo far sì che Its e Academy consolidino una propria identità. Solo così convinceremo tante ragazze e ragazzi a scegliere questi percorsi, soprattutto dove la didattica è innovativa, laboratoriale e co-progettata con le imprese, con un solido asse pubblico-privato. L'Academy promossa da Sielte rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso che, come sistema delle telecomunicazioni, stiamo portando avanti per rafforzare il collegamento tra formazione e lavoro. L'iniziativa – spiega – si inserisce nel perimetro dell'Accordo Quadro siglato da ASSTEL con la Città Metropolitana di Roma Capitale, nato con l'obiettivo di rilanciare il sistema della formazione professionale, rafforzare la sinergia tra il mondo dell'istruzione e quello delle imprese, contrastare la dispersione scolastica e accompagnare i giovani verso percorsi di alta qualificazione coerenti con i fabbisogni lavorativi dell'ecosistema delle Tlc. Investire su percorsi formativi strutturati, che integrano formazione teorica, attività pratiche in laboratorio e affiancamento on the job, significa offrire ai giovani opportunità reali di inserimento qualificato nel mondo del lavoro e, allo stesso tempo, sostenere la competitività e la crescita della filiera Tlc. Come ASSTEL, siamo impegnati a rafforzare il collegamento tra scuola, ITS, Academy, Università e imprese, promuovendo alleanze educative e modelli formativi capaci di accompagnare le nuove generazioni verso le competenze e i ruoli chiave della trasformazione digitale e dello sviluppo del Paese".