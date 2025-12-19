Francoforte: nuovo spunto rialzista per Auto1

Auto1

Germany MDAX

Auto1

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,49 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 25,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)