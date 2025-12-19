Milano 16:33
44.752 +0,65%
Nasdaq 16:33
25.294 +1,10%
Dow Jones 16:33
48.268 +0,66%
Londra 16:33
9.887 +0,51%
Francoforte 16:33
24.291 +0,38%

In evidenza Micron Technology sul listino di New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip, che tratta in rialzo del 6,94%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Micron Technology è in rafforzamento con area di resistenza vista a 271,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 255,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 287,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
