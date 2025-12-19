In evidenza Micron Technology sul listino di New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip
, che tratta in rialzo del 6,94%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Micron Technology
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 271,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 255,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 287,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)