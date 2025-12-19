Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:18
25.327 +1,23%
Dow Jones 18:18
48.236 +0,59%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto utility in Italia
Giornata di guadagni per il settore utility italiano, che continua la giornata a 48.427,7 punti.
Condividi
```