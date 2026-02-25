Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:03
25.273 +1,19%
Dow Jones 18:03
49.415 +0,49%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore utility italiano guadagna l'1,29% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 55.095,58 punti.
