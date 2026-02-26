Milano 17:06
47.359 +0,40%
Nasdaq 17:06
24.960 -1,46%
Dow Jones 17:06
49.501 +0,04%
Londra 17:06
10.840 +0,31%
Francoforte 17:06
25.270 +0,37%

Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano continua la giornata in aumento dell'1,18%.
Condividi
```