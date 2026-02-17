Milano 11:07
45.691 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:07
10.517 +0,41%
Francoforte 11:07
24.858 +0,23%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano continua la giornata in aumento dell'1,18%.
Condividi
```