Milano 11:11
46.256 +1,01%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:11
10.704 +0,72%
Francoforte 11:11
25.120 +0,31%

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto oil italiano

In lieve calo l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata sotto la parità a 23.746,26 punti.
