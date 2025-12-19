Sindaco-revisore: dai commercialisti un toolkit per la gestione della qualità

(Teleborsa) - Un Toolkit per la gestione della qualità per ilcontenente una serie di documenti illustrativi (quali esempi di policy statement, questionari, modelli di lettere e di memorandum) che rappresentano un utile supporto per la configurazione e l'implementazione del sistema di gestione della qualità conforme alle previsioni normative e agli standard professionali vigenti. Lo mette a disposizione dei suoi iscritti ilnell'area a loro riservata del sito nazionale della categoria. La pubblicazione è stata realizzata dallaIl– spiega il Consiglio nazionale dei commercialisti in una nota – nasce per offrire ai professionisti una dotazione operativa chiara e utilizzabile sul campo: policy, checklist, modelli e schemi che aiutino a configurare, mettere in atto e documentare risposte proporzionate ai rischi per la qualità individuati, secondo un approccio basato sul rischio. Alla pubblicazione del Toolkit farà seguito a breve quella di altri strumenti di supporto che completano e arricchiscono il set documentale che il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli iscritti che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un'impresa meno complessa."Lo svolgimento di incarichi di revisione contabile del bilancio e, da ultimo, di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità – afferma il– richiedono che il revisore sia dotato di un sistema interno di gestione della qualità proporzionato all'ampiezza e alla complessità degli incarichi stessi. Il Toolkit rappresenta un supporto - messo a disposizione dei colleghi dal Consiglio nazionale - utile alla configurazione e implementazione di sistemi di gestione della qualità, conformi alle previsioni normative e ai nuovi standard professionali in vigore dal pimo gennaio 2025 con particolare attenzione a quei contesti e quelle strutture organizzative nei quali la presenza di risorse umane, tecnologiche e intellettuali è spesso limitata e gli incarichi svolti o la clientela presenta caratteristiche di minore complessità e rischiosità".Per i due consiglieri nazionali delegati alla materia,"il Toolkit, nel riprendere e adattare gli eccellenti materiali forniti da International Federation of Accountants (IFAC) e Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), rivolti ad un pubblico internazionale, li declina al contesto nazionale dove di frequente la funzione di revisione legale dei bilanci è affidata al collegio sindacale o anche al sindaco unico. Le esemplificazioni contenute nel Toolkit, pertanto, si rivolgono al revisore individuale o al sindaco-revisore fornendo al contempo un focus operativo per il collegio sindacale incaricato della revisione dove ciascun componente ha un proprio sistema di gestione della qualità ed è quindi necessario porre in essere considerazioni comuni e azioni condivise da parte di ciascuno di essi".