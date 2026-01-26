Commercialisti, al via confronto su prevenzione dei rischi nel settore moda

(Teleborsa) -è il titolo del convegno che si svolgerà a Milano il prossimo 30 gennaioi, dall’Osservatorio Nazionale D.Lgs. 231/2001 delin collaborazione con. L’evento avrà luogo presso l’Università Campus Bovisa del Politecnico di Milano.L’incontro rappresenta un’occasione diualificato e multidisciplinare traper l’economia italiana, sempre più esposto a rischi penali, reputazionali e di compliance, anche alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In particolare, verranno presi in esame il’effettività dei modelli 231, il ruolo degli organismi di vigilanza e l’integrazione tra compliance 231, sostenibilità e governance d’impresa.Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di, Direttrice del Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, e di, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.A coordinare i lavori sarà, Presidente dell’Osservatorio Nazionale D.Lgs. n. 231/2001 del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Interverranno, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano;Presidente Confindustria Moda Federazione Tessile Abbigliamento;, Ufficio Legislativo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti;, Professore ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cattolica;, Professore ordinario di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano. Conclusioni a cura di, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Cuneo."Negli ultimi anni è emersa la necessità di una maggiore trasparenza e legalità nella filiera della moda – commenta, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti –. Per questo motivo, il nostro Osservatorio Nazionale D.Lgs. 231/2001, in collaborazione con la School of Management del Polimi, ha deciso di promuovere un confronto tra autorevoli esperti per fare il punto sugli strumenti già attivati e in via di ultimazione in grado di garantire totale trasparenza e legalità nei contratti di appalto, con particolare attenzione ai profili di responsabilità lungo la catena del valore, all’effettività dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e al ruolo degli organismi di vigilanza"."È il primo confronto pubblico che coinvolge tutte le parti in causa e lo abbiamo proposto per offrire un momento di riflessione qualificata e multidisciplinare su un comparto strategico per l’economia italiana – spiega, Presidente dell’Osservatorio Nazionale D.Lgs. 231/2001 del Consiglio Nazionale dei Commercialisti –. L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di modelli organizzativi, strumenti di prevenzione e pratiche di filiera sempre più efficaci e corrette, in grado di coniugare competitività, legalità e tutela dei diritti, magari rafforzando un dialogo stabile tra sistema giudiziario, organi di controllo, imprese e professionisti".