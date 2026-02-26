Trump sente Zelensky, a Ginevra nuovo round per uscire da impasse

(Teleborsa) - Nuovo colloquio telefonico traalla vigilia del bilaterale tracome rivelato da Axios. Nella città svizzera saranno presenti i dioscuri di Trump sulle crisi internazionali,Potrebbero essere le "prove generali" di un nuovo trilaterale previsto, sempre a Ginevra, con laGli ultimi due round hanno dipinto un sostanziale stallo.potrebbe indicare un possibile scatto in avantiCon Kiev che non ne vuole sapere di indietreggiare sul nodo territori. L'Ucraina, nella sua posizione negoziale, finora ha sempre detto no alla cessione del Donbass e di Zaporizhzhia, chiesta da Mosca con il beneplacito di Washington."Sul capitolo dei territori nei negoziati la decisione spetta solo a Zelensky", è il refrain che si ripete a Bruxelles. Sul resto l'Ue invece è pronta a intervenire in una seconda fase dei negoziati. L'adesione di Kiev nell'Unione, le sanzioni europee a Mosca, le garanzie di sicurezza, sono punti sui quali l'Europa vuole dire la sua. E, a Bruxelles, si facendo spazio l'idea che, prima o poi, con Mosca si dovrà parlare. "Ad un certo punto dovremo organizzarci", ha spiegato una fonte qualificata vicino al dossier lasciando aperta la questione di un possibile inviato Ue. Il nuovo round negoziale tra Usa, Ucraina e Russia, non è stato ancora confermato.Nel frattempo, nella riunione convocata per il quarto anniversario della guerra,ha ribadito la piena disponibilità ad offrire "solide garanzie" a Kiev sottolineando ancora una volta che "