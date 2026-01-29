Subsea7 si aggiudica contratti offshore negli Stati Uniti e in Germania

(Teleborsa) - Subsea 7, società quotata a Oslo che ha in corso una fusione con Saipem
, ha annunciato l'assegnazione a Seaway7, parte del Gruppo Subsea7, di un importante contratto da parte di OWP Gennaker
, parte di Skyborn Renewables, per il parco eolico offshore Gennaker in Germania
.
L'ambito di lavoro di Seaway7 include il trasporto e l'installazione dei 63 monopali e dei relativi elementi di transizione. L'inizio delle attività offshore è previsto per il 2027. Subsea7 definisce un contratto di importo considerevole un contratto compreso tra 150 e 300 milioni di dollari
.
Inoltre, Subsea7 ha annunciato l'assegnazione di un contratto di importo considerevole da parte di Shell
per il progetto Kaikias Waterflood
. Il giacimento di Kaikias è uno sviluppo in acque profonde nel bacino Mars-Ursa, a circa 210 chilometri dalla costa della Louisiana, negli Stati Uniti
.
L'ambito dei lavori include il trasporto e l'installazione di un ombelicale sottomarino, di un riser e di una condotta di flusso rigida in acque profonde fino a 1.650 metri. Le attività di project management e ingegneria inizieranno immediatamente dalla sede di Subsea7 a Houston, in Texas, con le operazioni offshore previste per il 2027. Subsea7 definisce un contratto di importo considerevole come compreso tra 50 e 150 milioni di dollari
.