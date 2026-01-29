Subsea7 si aggiudica contratti offshore negli Stati Uniti e in Germania

Saipem

(Teleborsa) - Subsea 7, società quotata a Oslo che ha in corso una fusione con, ha annunciato l'assegnazione a Seaway7, parte del Gruppo Subsea7, di un, parte di Skyborn Renewables, per ilL'ambito di lavoro di Seaway7 include il trasporto e l'installazione dei 63 monopali e dei relativi elementi di transizione. L'inizio delle attività offshore è previsto per il 2027. Subsea7 definisce un contratto di importo considerevole un contrattoInoltre, Subsea7 ha annunciato l'assegnazione di un contratto di importo considerevole da parte diper il. Il giacimento di Kaikias è uno sviluppo in acque profonde nel bacino Mars-Ursa, a circa 210 chilometri dalla costa dellaL'ambito dei lavori include il trasporto e l'installazione di un ombelicale sottomarino, di un riser e di una condotta di flusso rigida in acque profonde fino a 1.650 metri. Le attività di project management e ingegneria inizieranno immediatamente dalla sede di Subsea7 a Houston, in Texas, con le operazioni offshore previste per il 2027. Subsea7 definisce un contratto di importo considerevole come