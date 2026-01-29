Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:32
25.747 -1,06%
Dow Jones 20:32
48.988 -0,06%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Subsea7 si aggiudica contratti offshore negli Stati Uniti e in Germania

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Subsea 7, società quotata a Oslo che ha in corso una fusione con Saipem, ha annunciato l'assegnazione a Seaway7, parte del Gruppo Subsea7, di un importante contratto da parte di OWP Gennaker, parte di Skyborn Renewables, per il parco eolico offshore Gennaker in Germania.

L'ambito di lavoro di Seaway7 include il trasporto e l'installazione dei 63 monopali e dei relativi elementi di transizione. L'inizio delle attività offshore è previsto per il 2027. Subsea7 definisce un contratto di importo considerevole un contratto compreso tra 150 e 300 milioni di dollari.

Inoltre, Subsea7 ha annunciato l'assegnazione di un contratto di importo considerevole da parte di Shell per il progetto Kaikias Waterflood. Il giacimento di Kaikias è uno sviluppo in acque profonde nel bacino Mars-Ursa, a circa 210 chilometri dalla costa della Louisiana, negli Stati Uniti.

L'ambito dei lavori include il trasporto e l'installazione di un ombelicale sottomarino, di un riser e di una condotta di flusso rigida in acque profonde fino a 1.650 metri. Le attività di project management e ingegneria inizieranno immediatamente dalla sede di Subsea7 a Houston, in Texas, con le operazioni offshore previste per il 2027. Subsea7 definisce un contratto di importo considerevole come compreso tra 50 e 150 milioni di dollari.
