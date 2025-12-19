Milano
Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 16.53
USA, Vendita case esistenti in novembre
19 dicembre 2025 - 16.10
USA,
Vendita case esistenti in novembre pari a 4,13 Mln unità
, in aumento rispetto al precedente 4,11 Mln unità (la previsione era 4,15 Mln unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
