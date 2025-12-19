Milano 16:37
USA, Vendita case esistenti in novembre

USA, Vendita case esistenti in novembre
USA, Vendita case esistenti in novembre pari a 4,13 Mln unità, in aumento rispetto al precedente 4,11 Mln unità (la previsione era 4,15 Mln unità).

