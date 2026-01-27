Milano 17:35
S&P Case-Shiller USA (YoY) in novembre
USA, S&P Case-Shiller in novembre su base annuale (YoY) +1,4%, in aumento rispetto al precedente +1,3% (la previsione era +1,2%).
