Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre
Punta con decisione al rialzo la performance del Light Sweet Crude Oil, con una variazione percentuale dello 0,90%.
Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 57,24. Supporto a 55,51. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 58,97.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
