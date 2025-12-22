Milano 9:05
44.735 -0,05%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:05
9.857 -0,41%
24.323 +0,14%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Punta con decisione al rialzo la performance del Light Sweet Crude Oil, con una variazione percentuale dello 0,90%.

Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 57,24. Supporto a 55,51. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 58,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```