Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio
Andamento piatto per il Light Sweet Crude Oil, che propone sul finale un -0,16%.
Le implicazioni di medio periodo del greggio WTI confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 64,2 con primo supporto visto a 62,12. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61,42.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)