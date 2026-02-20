Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo del 2,61%.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 68,29, mentre il primo supporto è stimato a 63,77. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,81.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)