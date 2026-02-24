Milano 11:00
46.586 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:00
10.669 -0,15%
Francoforte 11:00
24.961 -0,12%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,32% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 46.547,58 punti

Milano mostra una flessione dello 0,32% alle 10:30 e continua gli scambi a 46.547,58 punti.
