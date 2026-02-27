Milano 16:17
47.194 -0,49%
Nasdaq 16:17
24.906 -0,51%
Dow Jones 16:17
48.806 -1,40%
Londra 16:17
10.890 +0,40%
Francoforte 16:17
25.269 -0,08%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,63% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 47.127,66 punti

Milano mostra una flessione dello 0,63% alle 16:00 e continua gli scambi a 47.127,66 punti.
