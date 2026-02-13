Milano 10:47
45.828 -0,85%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:47
10.416 +0,13%
Francoforte 10:47
24.838 -0,06%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,47% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 46.006,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,47% alle 10:30
Milano mostra una flessione dello 0,47% alle 10:30 e continua gli scambi a 46.006,05 punti.
Condividi
```