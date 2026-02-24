Milano 14:10
46.524 -0,38%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:10
10.680 -0,05%
Francoforte 14:10
24.952 -0,16%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,34% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 46.541,81 punti

Milano mostra una flessione dello 0,34% alle 13:00 e continua gli scambi a 46.541,81 punti.
