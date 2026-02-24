Milano
14:10
46.524
-0,38%
Nasdaq
23-feb
24.709
-1,21%
Dow Jones
23-feb
48.804
-1,66%
Londra
14:10
10.680
-0,05%
Francoforte
14:10
24.952
-0,16%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 14.27
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,34% alle 13:00
Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,34% alle 13:00
Il FTSE MIB scambia a 46.541,81 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 13.00
Milano mostra una flessione dello 0,34% alle 13:00 e continua gli scambi a 46.541,81 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,35%
