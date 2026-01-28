Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:14
26.020 +0,31%
Dow Jones 18:14
49.066 +0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 49.024,68 punti

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,04%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,04%, dopo aver aperto a quota 49.024,68.
