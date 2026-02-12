Milano 16:52
46.518 +0,01%
Nasdaq 16:52
25.014 -0,74%
Dow Jones 16:52
50.173 +0,10%
Londra 16:52
10.464 -0,07%
Francoforte 16:52
25.058 +0,81%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 50.170,27 punti

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,10%
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,10%, dopo aver aperto a quota 50.170,27.
