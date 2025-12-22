Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:13
25.449 +0,41%
Dow Jones 21:13
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,02%

Il DAX chiude a 24.283,97 punti

Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 24.283,97 punti.
