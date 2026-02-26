Confetra celebra a Roma un traguardo importante: “80 anni in movimento”





(Teleborsa) - ’80 anni in movimento. Una storia che guarda al futuro’. Con questo titolo si è tenuta a Roma l’Assemblea Pubblica dila Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica che celebra un traguardo importante.“Da ottant’anni muoviamo l’economia italiana. Senza logistica, trasporti e spedizioni il Paese semplicemente si fermerebbe. - ha sottolineato, presidente di Confetra - Oggi celebriamo il lavoro e la professionalità di un settore strategico e, allo stesso tempo, chiediamo scelte chiare per competitività, infrastrutture e innovazione”. Durante il suo intervento dal palco, De Ruvo ha ribadito il ruolo centrale della logistica, dei trasporti e delle spedizioni per il Paese e per la tenuta del sistema produttivo: un comparto che vale circa ile che da lavoro adi persone.Durante la giornata si è parlato deglie della necessità di completare nei tempi previsti le grandi opere in corso, come “rafforzare i collegamenti ferroviari e stradali, migliorare l’accessibilità dei porti e investire sulla rete esistente è essenziale per sostenere la competitività del Paese, anche alla luce dell’elevato costo dell’energia”.Entrando nel merito dei dossier, il Presidente ha richiamato il ruolo sempre più strategico del cargo aereo. “Una quota rilevante del valore delle merci extra UE viaggia per via aerea e la crescita dei traffici negli hub dirende indispensabili investimenti per l’ampliamento delle infrastrutture e la digitalizzazione dei processi. Sotto questo profilo l’approvazione del Piano Nazionale Aeroporti potrebbe dare un forte stimolo in questa direzione”. Sul fronte dei porti, Confetra segue con attenzione il percorso di riforma in corso. “Condividiamo l’obiettivo di semplificare e rafforzare il coordinamento, ma è fondamentale preservare l’autonomia delle Autorità di Sistema Portuale e garantire che la governance resti interamente pubblica”. In questo quadro, la Confederazione ha proposto l’introduzione di una Carta dei Servizi nei porti per monitorare qualità e performance operative.Nel corso dell’Assemblea è stata ribadita anche la necessità di certezza regolatoria e di un quadro normativo capace di accompagnare l’. Secondo De Ruvo, “l’utilizzo di device e applicazioni digitali nella logistica è ormai indispensabile per garantire efficienza, qualità del servizio e scambio informativo lungo la filiera”. In questo contesto, Confetra ha annunciato un’iniziativa per chiarire il corretto utilizzo di tali strumenti, evitando incertezze interpretative.